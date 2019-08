Horoscop saptamanal 26 august-1 septembrie: Sansa este de partea Capricornilor

horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana 26 august – 1 septembrie 2019 este marcata de tranzitul lui Mercur, planeta comunicarii, a negocierilor, a tranzactiilor si a intelectului, care va intra pe data de 29 august in zodia sa de domiciliu nocturn, in Fecioara. De aici, Mercur ne va determina sa fim mai organizati, mai disciplinati, mai comunicativi, insa mai prudenti, mai precauti la tot ceea ce spunem. Gandirea se va axa pe rationament pur si vom analiza in detaliu oportunitatile cu care ne intalnim. Horoscop saptamanal Berbec: 26 august – 1 septembrie 2019 In prima parte a saptamanii, cei nascuti in zodia Berbec isi vor indrepta atentia catre familie si camin, sectoare unde vor dori sa aduca imbunatatiri. Nu este exclus ...