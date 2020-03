Horoscop special: LUNA NOUA in BERBEC, 24 martie. Renaște Pamantul?

Luna Noua in Berbec ofera intotdeauna vremuri de noi inceputuri si este una din cele mai puternice de setare, de intentii pentru un intreg an. In anul 2020, Luna Noua in Berbec are loc pe 24 martie, este singura in Berbec din tot anul si poarta cu ea si calitati vindecatoare gratie asteroidului Chiron […]