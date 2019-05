Horoscop weekend 17-19 mai. Noi transformari intense sub luna plina in apele adanci de Scorpion!

Horoscop weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 17-19 mai 2019 scaldat de puternica lumina si energie de Luna plina florala in Scorpion ce are loc pe 18 mai. Sa ne pregatim sa experimentam viata intr-o maniera cruda, ca si cum am trai la limita, dar si sa lasam pasiunile sa creasca cat vor ele ! Luna are o energie magnetica puternica ce influenteaza miscarea valurilor marilor si oceanelor precum si fluxurile de lichide din corpurile noastre, dat fiind ca suntem facuti din apa peste 80%. Cand Luna este plina, magnetismul sau este la maxim si tot ce avem activ in viata se amplifica. De aceea Luna plina este imbibata de semnificatii si in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este ...