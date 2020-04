Horoscop WEEKEND. O celebra conjunctie cu mari efecte ce nu a mai fost din 1771

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 3-5 aprilie 2020, un weekend ce aduce noi energii prin noi evenimente astrale importante. Mai intai, intregul weekend se afla scaldat de Luna in Leu care abia duminica dupa-amiaza ajunge in responsabila Fecioara. Apoi, Venus planeta amorului, relatiilor, frumusetii, banilor ajunge in Gemeni din 3 aprilie unde va […]