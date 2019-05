Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 mai 2019. Soarele a intrat in zodia Gemeni

In programul sau de guvernare, PSD anunta ca a acordat subventii in agricultura de peste 8 miliarde de euro, asigurand apa gratis pentru 1,4 milioane de hectare de teren agricol.

Klaus Iohannis încearcă să dea atacul final asupra lui Liviu Dragnea. Speriat de posibilitatea ca liderul PSD să candideze la prezidențialele din acest an, șeful statului a ordonat condamnarea lui Dragnea, în speranța că va avea un drum lin spre cel de-al doilea mandat. Iar judecătorii din aparatul lui Iohannnis se pare că se conformează.

Romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in strainatate, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.