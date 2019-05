Horoscop zilnic: horoscopul zilei de 5 mai 2019. Taurii au o forta uriasa

horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna Noua din zodia Taur va aduce noi inceputuri pentru toate zodiile, cele mai favorizate fiind Taurul si Scorpionul, dar si Leul si Varsatorul. Impactul major va fi in urmatoarele doua saptamani, insa se va resimti pana la urmatoarea Luna Plina din Taur, atunci cand, intr-adevar se vor vedea si se vor culege roadele a ceea ce sadim acum. In primul rand, aceasta Luna Noua va aduce o preocupare mai mare pentru zona financiara, pentru a obtine stabilitate materiala, pentru a ne imbunatati veniturile si vor fi sustinute in principal activitatile artistice si de creatie. Cu alte cuvinte, ar trebui sa ne exploatam talentele cu care am fost inzestrati pentru a le transforma in surse de venit, chiar daca venit su ...