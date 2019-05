Horoscopul de weekend 24-26 mai 2019. Luna in Varsator: suflete-pereche pentru zodii

Horoscop weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul de weekend din 24-26 mai 2019 aduce in prim-plan dragostea: aceasta configuratie astrala va ajuta zodiile sa se regaseasca. Trei zodii singure isi vor putea intalni sufletul pereche. Afla totul despre horoscopul de weekend Horoscopul de weekend are ca fenomen astral principal: Luna in Varsator. Aceasta configuratie astrala ajuta nativii zodiacului sa ramana logici si sa se detaseze de vibratiile negative. Acestia nu se vor mai lasa cuprinsi de tristete, furie, frica, frustrare sau neputinta. Luna in Varsator ajuta nativii horoscopului sa se puna pe ei pe primul plan. Sa aflam cum influenteaza Luna in Varsator fiecare zodie in parte. Horoscopul de weekend 24-26 mai 2019: Luna in Varsator ...