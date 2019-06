Horoscopul dragostei: Care sunt zodiile facute sa sufere din iubire

Horoscopul dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrologul Nicoleta Svarlefus a realizat horoscopul iubirii pe site-ul astrocafe.ro. Iata cum sta fiecare zodie la acest capitol. BERBEC „Dragoste ca un foc de artificii” Iubeste competitia si provocarile. Ii place sa savureze gustul victoriei, deci trebuie lasat sa cucereasca, sa faca el primul pas. Asta nu inseamna ca ii place sa castige usor. Pentru un Berbec, cu cat concurenta este mai acerba si cu cat pare mai greu, cu atat este mai stimulat sa intre in joc. Odata intrat intr-o relatie, Berbecul are foarte multe asteptari de la persoana iubita si nu se sfieste sa le exprime foarte clar. Vrea toata atentia si nu accepta nici in ruptul capului infidelitatea partenerului. Asta nu ...