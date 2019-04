Horoscopul saptamanal 22-28 aprilie - Pestii primesc un post de conducere, Leii au certuri in relatie, Scorpionii au cheltuiel

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul saptamanii 22-28 aprilie 2019. Pestii primesc un post de conducere, Leii au certuri in relatie, Scorpionii au cheltuieli. Ce anunta horoscopul saptamanal pentru zodii. Horoscopul saptamanii 22-28 aprilie 2019 Berbec Mentalul iti este animat de ganduri nobile si de idealuri ce par usor de pus in practica in prima parte a saptamanii. Schimb de informatii, relatii cu strainatatea, posibil chiar sa calatoresti in diverse scopuri si alaturi de diverse persoane deosebite. Alege-ti cu grija anturajul si activitatile! Unele relatii si unele activitati iti consuma multa energie si mult timp. Foarte dinamice sunt relatiile socio-profesionale. Sunt posibile reuniuni la nivel inalt cu sefi, oficialitati, pe ...