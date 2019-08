Horoscopul saptamanii. VAL FIERBINTE cu 5 planete in semne de foc, Uranus retrograd si Luna plina!

Iata horoscopul saptamanal 12-18 august 2019, o saptamana fierbinte de-a dreptul cu cinci planete in semne de foc ! O singura scanteie poate declansa un incendiu, ceea ce inseamna ca privim o saptamana extrem de activa, dinamica, pasionala in care multe se pot intampla. Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Leu iar Jupiter are […]