Horoscopul tiganesc pentru luna octombrie. Moneda are mult de suferit, problemele in dragoste sunt tot mai mari

Horoscop Tiganesc

Horoscop lunar. Horoscop tiganesc octombrie 2019. Moneda are mult de suferit, problemele in dragoste sunt tot mai mari. Afla ce prezic astrele pentru fiecare zodie. Horoscop tiganesc octombrie - Zodia Pumnal(Berbec) Zodia Berbec o sa aiba norisori deasupra sectorului relatiilor. Se anunta vremuri grele in cuplu. Trebuie sa ai cat mai multa rabdare si sa te gandesti serios unde ai gresit. Pe plan profesional pare sa-ti mearga mai bine. Horoscop tiganesc octombrie - Zodia Coroana(Taur) Taurii vor avea o luna buna in linii mari, insa vor avea de luat cateva decizii importante pentru sufletul lor. Sanatatea va fi o problema destul de delicata pentru acesti nativi. Horoscop tiganesc octombrie - ...