Horoscopul toamnei realizat de Cristina Demetrescu. Zodiile care isi schimba viata la 180 de grade

Cristina Demetrescu a realizat horoscopul toamnei si are vesti extraordinare pentru anumite semne zodiacale. Isi vor schimba viata la 180 de grade incepand cu luna septembrie. Multi dintre nativii care aveau pana acum probleme de adaptare la locul de munca ori, in general, in societate, isi vor gasi locul. Pentru alti nativi, in schimb, toamna vine cu noi povesti de iubire.

Horoscopul toamnei realizat de Cristina Demetrescu: Berbecii au bafta la bani

Berbecii vor avea un noroc financiar urias incepand cu luna septembrie. Pentru acesti nativi, toamna vine cu tolba plina si ii recompenseaza pentru seriozitatea si munca de care au dat dovada pana acum. Taurii pot ajunge in fata ofiterului de stare civila toamna asta, caci relatia pe care o au devine tot mai serioasa.

Gemenii se vor concentra mai mult asupra casei, asupra muncii si a sectorului sanatatii. Trebuie sa fie foarte atenti la ce decizii vor lua de acum inainte. Racii isi indeplinesc anumite dorinte pe care le au de mai multa vreme. Pentru acesti nativi, lucrurile iau o turnura pozitiva incepand cu luna septembrie.

Pestii vor calatori mult toamna asta

Leii trebuie sa munceasca mai mult pentru a obtine ceea ce pana acum obtineau pocnind din degete. Fecioarele isi vor gasi sensul vietii si vor deveni tot mai prezente in actiunile civice. Se poate spune ca nativii Fecioara pot deveni niste lideri.

Balantele investesc mai mult in anumite activitati incepand cu luna septembrie. Sunt puse pe fapte mari. Scorpionii au parte numai de surprize placute toamna asta. Vor fi avantajati pe toate planurile, mai ales pe cel profesional. Sagetatorii scapa de Saturn si Luna Neagra si se indreapta catre noi etape importante ale vietii lor.

Capricornii incheie si ei un ciclu dificil al vietii lor. Se indreapta lucrurile mai ales din punct de vedere financiar. Varsatorii au o toamna complicata. Vor avea de muncit mult mai mult decat pana acum. Pestii, in schimb, vor calatori mult. Toamna asta nu prea vor fi gasiti pe acasa, spune astrologul, scrie fabricatinromania.ro.

