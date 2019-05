Horoscopul verii 2019: Cum iti merge vara aceasta cu 2 eclipse si 5 planete retrograde?

Horoscopul verii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul verii 2019 este aici! Vrei sa stii ce aduce vara zodiei tale? Citeste in continuare! Contextul astral este intens si favorabil pasiunii, dragostei. Chiar daca e vara, nici munca nu trebuie neglijata. Rezultatele se vor vedea. Avem 5 planete retrograde pe tot parcursul verii (Jupiter retrograd pana pe 11 august, Saturn retrograd pana pe 18 septembrie, Pluto retrograd pana pe 3 octombrie, Neptun retrograd pana pe 27 noiembrie si Uranus retrograd pana in ianuarie 2020). Ce inseama cand sunt planetele retrograde? Inseamna o noua sansa de a recunoaste, de a intelege si de a repara greseli facute in trecut. Atmosfera este completata de doua eclipse, una totala de Soare, alta partial de Luna. Da ...