Horoscopul verii astronomice 2019: Ce aduce nou solstitiul de vara in functie de zodie

21 iunie este ziua solstitiului de vara si ziua in care intram oficial, din punct de vedere astronomic, in sezonul de vara 2019. Din punct de vedere astrologic, ziua solstitiului de vara este ziua in care Soarele intra in zodia Rac. Vara astronomica 2019 are si provocarile ei, insa le poti evita cu gratie daca ramai realist. Vara 2019 te invita sa ramai cu picioarele pe pamant si cu ochii deschisi. Mai multe informatii despre solstitiul de vara 2019 citeste aici. Ce aduce acest solstitiu pentru fiecare zodie in parte afla in continuare. Berbec: Prioritatea verii – DRAGOSTEA Esti captivat de munca ta, de schimbarile care au avut loc pe plan profesional, de responsabilitatile pe care ti le- ...