Horoscopul zilei 29 septembrie 2019. Varsatorul are de calculat bani si de facut economii

Horoscopul zilnic din 29 septembrie 2019 aduce vesti noi despre fiecare zodie. Pentru Varsator astrele prevad o zi in care sta cu gandul la bani. Gemenii au parte de sustinerea familie, iar Leul are cateva perceptii eronate. Berbec Finalul saptamanii iti aduce chef de a munci ca si cum ai fi in plina saptamana de lucru. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul iti este obosit si risti sa iti compromiti munca. Mananca sanatos, hidrateaza-te suficient si foloseste remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale generale. Taur Se int ...