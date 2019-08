HOROSCOPUL ZILEI DE 28 AUGUST 2019

horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Berbec: Cei nascuti in zodia Berbec este posibil sa participe la o sedinta, intrunire, reuniune de colectiv, in prima parte a zilei si ar fi recomandat sa nu-si asume situatii si riscuri, daca nu este cazul. O stare euforica, poate chiar apatica isi poate pune amprenta in a doua parte a zilei si nativii vor simti nevoia sa vorbeasca cu cineva drag, de incredere. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec ii sfatuieste pe acestia sa fie cat mai rezervati in afirmatii la locul de munca. Taur: Cei nascuti in zodia Taur vor avea parte de o zi destul de stresanta la locul de munca, cu activitati diverse, iar nativii se vor concentra cu greu pe sarcini. Catre seara se vor detensiona, iar partenerul de cuplu va contri ...