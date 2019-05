Horosop special Luna plina in Scorpion, 18 mai 2019. Mastile cad, totul sau nimic in clipa de adevar !

Horoscop 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata 18 mai 2019 avem Luna plina florala in pasionalul, sexy si intunecatul Scorpion. Este una din cele mai potente si puternice Luni pline ale anului 2019, cu efect mare de transformare in vietile noastre. Aceasta Luna plina este de notorietate pentru ca este in aceeasi zi cu intalnirea importanta – dupa 80 ani – dintre Venus si Uranus in Taur. Putere, intensitate, obsesii, revelatii si turnuri neasteptate de evenimente – iata o Luna plina ca o magie neagra aproape ! In mitologia greceasca, Venus nu si-a intalnit de fapt tatal Uranus niciodata. Ea s-a nascut dupa ce tatal sau a fost ucis de Saturn. De aceea intalnirile Venus-Uranus sunt asa de importante. Venus isi va intalni, dupa 80 ...