Horror! Bilantul atentatelor din Sri Lanka a ajuns la 290 de morti si 500 de raniti! Zeci de persoane au fost arestate

Sri Lanka atentat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest caz. Politia din Sri Lanka a anuntat ca zeci de cetateni straini se numara printre victime. TERIBIL! Si un grup de elevi ai unui mare colegiu din Iasi au fost martori la tragedia atentatelor din Sri Lanka Seful Politiei din Sri Lanka, Pujuth Jayasundara, lansase un avertisment in urma cu zece zile, semnaland ca miscarea islamista NTJ (National Thowheeth Jama’ath) planuia comiterea ...