HORROR! Cine raspunde de SIGURANTA cetatenilor? Proiectul Silk District pune in PRIMEJDIE viata iesenilor

Scene reprobabil intamplate cu putin timp in urma. Din cauza unei simple ploi, integritatea iesenilor este pusa in PERICOL. Se pare ca bannerul de pe cladirea HISPAL, banner pus de cei de la Silk District, s-a desprins. Acest lucru este un atentat la integritatea celor care trec prin zona. Autoritatile trebuie sa ia masuri in privinta asta. Nimeni nu are dreptul sa se joace cu integritatea iesenilor. Cel mai controverat proiect din istoria Iasului Proiectul de 200 de milioane de euro al celor de la Prime Kapital este o facatura • Dosarul depus pentru informarea populatiei nu contine avizele necesare. Intre timp, alti dezvoltatori imobiliari sunt obligati sa aiba toate avizele ina ...