HORROR! Limba romana ar putea fi scoasa de la Bacalaureat! Propunerea unui UDMR-ist

UDMR 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Limba romana ar urma sa fie scoasa de la evaluarea nationala de la finele clasei a VIII-a si de la examenul de bacalaureat pentru elevii care provin din randul minoritatilor nationale, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament de catre un parlamentar din grupul UDMR, Kulcsar-Terza Jozsef. Deputatul sustine ca examenele la limba romana ar fi discriminatorii fata de minoritati. Sondaj CURS: Intentia la vot la alegerile europarlamentare, in functie de regiunile istorice Proiectul a fost depus astazi in dezbatere publica pe site-ul Camerei Deputatilor si consta intr-o modificare a Legii educatiei nationale. Pentru toate evaluarile periodice ale elevilor de gimnaziu si de liceu de la finele claselor a VI-a, ...