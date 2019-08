Horror! Noi fragmente de oase umana au fost gasite in casa criminalului din Caracal

Tonel Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, spune ca noi fragmente de oase, aproape sigur de natura umana, s-au gasit si miercuri, „in interior, dar la suprafata”. Tonel Pop a explicat ca s-a pus problema sa fie incepute spargerile in locuinta si in curte, insa trebuie mai intai adunate probele aflate la suprafata, conform Mediafax. „Se punea problema daca se sapa, nu se sapa. Trebuie sa intelegeti ca inainte de a putea sa sape sau sa sparga betoane sau sa intre in acele buncare si ce mai avea Dinca pe acolo trebuie sa perie toata zona la suprafata. Daca toata zona nu ar fi periata si nu s-ar aduna toate probele de la suprafata si ar intra cu excavatoare, s-ar distruge probele de la suprafata. V ...