HORROR! Oasele gasite in CASA GROAZEI sunt umane! Ar putea proveni de la un copil

Oasele gasite in caza groazei din Caracal sunt umane si, potrivit Antena 3, care citeaza surse din INML, acestea ar apartine unui om de talie mica, subtire, posibil sa apartina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila a anuntat ca Directia nu are in acest moment nici macar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dinca, astfel ca informatiile aparute in spatiul public nu sunt confirmate inca. PENIBILITATE MAXIMA! Politistii din Caracal au facut verificari pe baza pontului primit de la o... vrajitoare Gheorghe Dinca si-a recunoscut faptele in fata anchetatorilor, ca le-a omorat ...