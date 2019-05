Horror! Si-a omorat fosta sotie si fiica de un an si opt luni cu ciocanul 

Patricia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crima teribila in Argentina, acolo un barbat le-a lovit cu ciocanul pe fosta sa sotie si pe fiica lor, dupa care a dat foc casei. Cele doua victime au murit la spital din cauza ranilor suferite. O femeie pe nume Patricia Brandan, in varsta de 33 de ani, si fiica sa, in varsta de un an si opt luni, au sfarsit in mod tragic in localitatea Lomas de Zamora. Patricia si fiica sa locuiau intr-o casa cu chirie. In urma cu cateva zile, la primele ore ale diminetii, fostul sot al Patriciei, Jonathan Alberto Lopez, in varsta de 35 de ani, a intrat peste femeie si peste fiica lor, inarmat cu un ciocan. A rupt usa de la dormitor si le-a lovit pe cele doua cu ciocanul de mai multe ori. Apoi, barbatul a dat foc cas ...