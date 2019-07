HORROR! Un sofer beat a fost la un pas sa produca o TRAGEDIE! Un copil a scapat cu NOROC - VIDEO

accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Momente incredibile in aceasta seara! Un sofer inconstient, beat si pastilat, era sa produca o adevarata tragedie! Momentul impactului este halucinant. Un copil scapa cu viata, milimetric. Doar norocul si atentia acestuia au facut ca viata copilului sa nu fie curmata. Stire initiala: Bolidul, cu o valoare pe piata de zeci de mii de euro, a fost facut praf de un sofer in varsta de 43 de ani. Politistii rutieri l-au testat cu aparatul alcool test, si au constatat ca soferul consumase alcool. Politistii rutieri i-au intocmit dosar penal. Testat cu aparatul de alcooltest, soferul autoturismului Mercedes are o alcoolemie de 0.64 mg aer respirat. Din spusele martorilor, soferul a pierdut cont ...