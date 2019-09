Hot capturat de politisti cu ajutorul unui vatman CTP Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un hot care actiona in Iasi, ziua, in amiaza mare, a fost capturat de politisti cu ajutorul unui vatman al #CTPIasi. S-a intamplat miercuri, dupa ora 17, cand suspectul a urcat in graba intr-un tramvai, in Statia Doi Baieti, imediat dupa ce a sustras telefonul mobil al unui tanar aflat pe strada. Acesta din urma a observat la timp intamplarea si a rupt-o la fuga dupa faptuitor. In timp ce pagubitul se chinuia sa il imobilizeze pe hot la urcarea in vagon, vatmanul l-a sfatuit pe cel dintai sa ceara sprijinul Politiei, pentru ca el va bloca usile. Zis si facut. Tanarul l-a tinut pe suspect in tramvai, iar dupa cateva minute, intre statiile Flora si Dr. Savini, o echipa de politisti de la Sectia IV l-a ridicat pe faptuitor. C. D., ...