Hotarare vitala luata de autoritati: "Nuntile, botezurile si aniversarile sunt interzise in urmatoarea perioada"

Evenimente private, precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat in seara zilei de marti, 13 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat.