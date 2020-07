Hotararea Guvernului pentru obligativitatea maștii nu se poate aplica inca, din lipsa avizelor

Hotărârea de Guvern prin care masca devine obligatorie în spațiile deschise nu a fost publicată nici până la această oră în Monitorul Oficial din cauza unei gafe administrative a guvernanților. Mai multe județe le-au impus românilor purtarea obligatorie a măștilor, unele începând chiar de pe data de 30 iulie, altele începând cu data de 1 […] The post Hotărârea Guvernului pentru obligativitatea măștii nu se poate aplica încă, din lipsa avizelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.