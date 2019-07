Hotii de cadavre. Cui folosesc informatiile false, isteria si frica

"Vine, vine criminalul! ". In direct, mamei, tatalui, colegilor de scoala si prietenilor Alexandrei li s-a spus ca fata a murit incercand pana in ultima clipa sa isi salveze viata si strigand. Am auzit cu totii strigatul, dar pana sa intelegem ca e gresit sa tragem cu urechea la suferinta oamenilor care tocmai pierdeau totul, politicienii au furat cadavrul si l-au jucat pe bucati.