How to Web aduce in premiera in Romania experti internationali care vorbesc despre dezvoltarea produselor digitale si growth hacking

In mai putin de o luna, conferinta How to Web aduce in premiera in Bucuresti peste 50 de experti de talie internationala, specializati in cresterea de produse digitale de la zero la adevarate succese globale. Timp de doua zile, 30 si 31 octombrie, speakerii vor prezenta in fata unui public international cele mai inspirationale povesti si cele mai bune sfaturi pentru un impact real in dezvoltarea oricarei afaceri.