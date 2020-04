Hristos a Inviat! In fiecare zi o voi spune

Primele amintiri pe care le am, de pe la varsta de 4-5 ani, sunt de la slujba de Inviere, la biserica Maica Precista din Pitesti. Prima oara cand imi aduc aminte ca am plans a fost la cantarea Prohodului Domnului in Vinerea Patimilor, la varsta de 6 ani, atunci cand am asociat tulburatoarele versuri cu imaginile pictate pe peretii bisericii. Suferinta intensa pe care o simt in fiecare an, in Vinerea Mare, nu am mai simtit-o decat la moartea parintilor. Si niciodata nu ma simt mai viu decat ...