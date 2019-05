Huawei anunta ca a rezolvat problema sistemului Android

huawei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania chineza Huawei a anuntat ca isi pregateste propriul sistem de operare pentru smartphone-uri care ar putea fi disponibil in China pana in toamna acestui an, anunta CNBC. Richard Yu, CEO al afacerilor diviziei de bunuri de consum Huawei, spune ca o versiune internationala a sistemului de operare va fi finalizata in primul sau al doilea trimestru al anului viitor, si va include propria varianta de magazin de aplicatii. Fondatorul Huawei, dupa problemele cu SUA: Va exista un conflict Yu a subliniat ca Huawei va lansa propriul sistem de operare numai daca firmei chineze i-ar fi interzisa utilizarea sistemului Android al Google sau Windows al Microsoft. Compania americana Google a restrictionat acces ...