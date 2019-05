Huawei ar putea fi inclusa intr-un eventual acord comercial intre SUA și China

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că plângerile americane împotriva Huawei Technologies ar putea rezolvate în cadrul acordului comercial dintre Statele Unite şi China, dar în acelaşi timp a spus că gigantul chinez al telecomunicaţiilor este ”foarte periculos”, transmite Reuters potrivit news.ro

Săptămâna trecută, Washingtonul a interzis companiilor americane să facă afaceri cu Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume, din motive de securitate naţională.

”Dacă te uiţi la ceea ce au făcut din punct de vedere al securităţii, din punct de vedere militar, este foarte periculos. Dacă vom încheia un acord, îmi pot imagina ca Huawei să fie inclusă într-o formă sau o parte a acestuia”, a declarat Trump la Casa Albă.

Trump a anticipat o încheiere rapidă a războiului comercial cu China, chiar dacă de la ultima rundă de negocieri, care a avut loc la Washington acum două săptămâni, nu a fost programată o nouă întâlnire.

Acţiunile companiilor de tehnologie şi industriale din indicele S&P, care indică încrederea investitorilor, au scăzut joi cu peste 2%, semn că disputa dintre SUA şi China nu este doar una comercială, ci şi una pentru controlul tehnologiei globale.

Joi dimineaţă, secretarul de Stat Mike Pompeo l-a acuzat pe directorul general al Huawei, Ren Zhengfei, că minte atunci când afirmă că Huawei nu are legătură cu guvernul chinez, considerând că acesta este un risc de securitate.

”Compania are legături strânse nu doar cu guvernul, ci şi cu Partidul Comunist Chinez. Această conexiune, existenţa acestor conexiuni pune în pericol informaţiile americanilor care circulă prin reţele”, a spus Pompeo.

Huawei a negat în repetate rânduri acuzaţiile că ar fi controlată de guvernul, armata sau serviciile de spionaj din China.

Directoarea financiară a Huawei, Meng Wanzhou, care este fiica lui Ren, fondatorul companiei, a fost arestată în Canada, în decembrie, la cererea Statelor Unite, unde este acuzată de conspiraţie pentru fraudarea băncilor, în legătură cu relaţia Huawei cu o companie cu activităţi în Iran. Atât ea cât şi compania neagă acuzaţiile.

Companii de tehnologie din întreaga lume au început să se conformeze măsurilor americane împotriva Huawei. Între acestea, Panasonic şi ARM au anunţat că opresc furnizarea de componente companiei Huawei.

Congresul SUA a iniţiat un proiect, miercuri, pentru a oferi granturi în valoare de 700 de milioane de dolari providerilor de servicii de telecomunicaţii, pentru a acoperi costurile provocate de eliminarea echipamentelor Huawei din reţelele lor şi a bloca utilzarea echipamentelor sau serviciilor companiilor Huawei şi ZTE în viitoarele reţele 5G.

Ministerul Comerţului din China a reacţionat joi.

”Dacă Statele Unite doresc să continuăm negocierile comerciale, trebuie să dovedească sinceritate şi să îşi corecteze acţiunile greşite. Negocierile pot continua pe bază de egalitate şi de respect reciproc”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Gao Feng.

Pe 10 mai, Trump a majorat tarifele comerciale pentru importuri din China în valoare de 200 de miliarde de dolari, de la 10% la 25% şi avertizat că pregăteşte tarife de până la 25% pentru alte importuri de bunuri chinezeşti, de 300 de miliarde de dolari, determinând China să răspundă la rândul ei cu alte tarife.

Surse apropiate situaţiei au declarat că negocierile s-au blocat pentru că China a încercat să dea înapoi în privinţa angajamentelor asumate, referitoare la modificarea legislaţiei pentru adoptarea unor noi politici în domenii pornind de la drepturile de proprietate intelectuală la transferurile forţate de tehnologie, într-un proiect de acord.

În lipsa unei soluţii într-un viitor apropiat, secretarul pentru Agricultură, Sonny Perdue, a anunţat joi un program de ajutor în valoare de 16 miliarde de dolari, pentru sprijinirea fermierilor afectaţi de conflict, unele fonduri urmând să fie folosite pentru deschiderea unor pieţe din afara Chinei pentru produsele americane. Fermierii sunt printre cei mai afectaţi de războiul comercial.

Retailerii, precum Best Buy şi Walmart, au avertizat că tarifele vor mări preţurile pentru consumatori. Noua rundă de tarife va costa o gospodărie americană obişnuită 831 de dolari pe an, potrivit unui studiu publicat joi de Rezerva Federală din New York.

În cazul unei liste de 20 de companii care realizează o parte importantă din vânzări cu produse din China, declinul mediu al acţiunilor a fost de aproape 15%, de la un anunţ al lui Trump pe Twitter referitor la majorarea tarifelor, comparativ cu o scădere de 4,5% a indicelui S&P 500.