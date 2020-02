Huawei baga zanzanie intre SUA și Marea Britanie - Scandal intre Donald Trump și Boris Johnson

Decizia Marii Britanii de a permite implicarea producătorului chinez Huawei în implementarea tehnologiei 5G l-a înfuriat pe Donald Trump, informează Financial Times potrivit Agerpres.



Ziarul susţine că discuţia între cei doi lideri a avut loc săptămâna trecută, iar potrivit unei persoane informate, Trump a fost "apoplectic" şi şi-a exprimat punctul de vedere "în termeni furioşi". Un alt martor a confirmat că schimbul de opinii a fost "foarte dificil".



Guvernul britanic a decis la sfârşitul lui ianuarie să accepte o participare limitată a gigantului chinez din domeniul telecomunicaţiilor la reţeaua 5G, apreciind că Huawei prezintă un risc, dar securitatea naţională nu este afectată.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Londrei pentru a exclude Huawei. Imediat după decizia britanicilor, secretarul de stat american Mike Pompeo declara, în timpul unei vizite în Regatul Unit, că există "un risc real" şi că firma este "o extensie a Partidului Comunist Chinez", având "obligaţia legală de a-i transmite informaţii". Reuters reaminteşte că SUA şi Regatul Unit fac schimb de informaţii secrete în cadrul grupului numit 'Five Eyes' (Cinci Ochi), din care mai fac parte Australia, Canada şi Noua Zeelandă.



Solicitată de Reuters să comenteze articolul din Financial Times, cancelaria lui Johnson a declarat că nu are nimic de adăugat la comunicatul dat publicităţii imediat după convorbirea cu Trump, în care arăta că "premierul a subliniat importanţa colaborării între ţările care gândesc la fel pentru a diversifica piaţa şi a pune capăt dominaţiei unui număr redus de companii". Casa Albă nu a comentat imediat.



Huawei respinge acuzaţiile că ar ajuta serviciile de informaţii chineze să fure secrete. Compania este cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii pentru reţelele mobile, iar Regatul Unit consideră că interzicerea participării Huawei ar fi întârziat implementarea 5G şi ar fi crescut costurile suportate de consumatori.