Huawei este implicat intr-un nou scandal! Filiala din Cehia ar colecta date sensibile despre clienti

Filiala din Cehia a companiei chineze de telefonie Huawei colecteaza in secret date sensibile ale clientilor, functionarilor si oamenilor de afaceri cu care deruleaza negocieri comerciale, a relatat luni postul public de radio ceh Radiozurnal, potrivit AFP. Conform postului de radio, care se bazeaza pe marturii facute sub acoperirea anonimatului de doi fosti oficiali ai filialei, Huawei impartaseste aceste informatii cu Ambasada Chinei la Praga, informeaza agerpres.ro. Huawei este frecvent atacata de administratia Trump, care o suspecteaza ca este in colaborare strasa cu Beijingul si care se teme ca serviciile de informatii chineze sa nu aiba acces la datele culese pe viitoarele retele. Un avertisment similar a ...