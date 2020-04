Hubble 30 - Centrul de operatiuni Goddard, ''caminul'' telescopului spatial

Centrul de zboruri spaţiale Goddard, administrat de NASA, este centrul de operaţiuni al Telescopului Spaţial Hubble, unde lucrează o echipă guvernamentală de manageri, tehnicieni şi oameni de ştiinţă, care coordonează şi monitorizează toate aspectele acestui proiect, informează site-ul oficial al Agenţiei spaţiale americane. Sub conducerea sa, un grup integrat de funcţionari publici şi contractori de la Goddard Space Flight Center, cunoscut sub denumirea colectivă de "echipa de operaţiuni", este responsabil pentru misiunile operaţionale ale telescopului Hubble - acele funcţii ale misiunilor care sunt executate împreună pentru a asigura "sănătatea", siguranţa şi performanţa acestui dispozitiv spaţial. Printre acestea se află monitorizarea şi ajustarea subsistemelor telescopului (alimentare cu energie, încălzire, managementul datelor, direcţionare), dezvoltarea software-urilor de zbor, susţinerea tehnică a echipamentelor hardware şi software ale centrului de control şi administrarea sistemelor de reţea şi de componente ale sistemului de echipamente terestre. Foto: (c) NASA Centrul De Control Al Operaţiunilor Telescopului Spaţial (Space Telescope Operations Control Center - STOCC) funcţionează în cadrul Centrului Goddard. El constă în Mission Operations Room (MOR) şi Operations Support Room (OSR). MOR este principala sală de comandă şi control pentru Hubble. Atât operaţiunile manuale, cât şi cele automatizate sunt realizate din această sală. Înainte de implementarea operaţiunilor automatizate în mai 2011, o echipă de operatori de PC-uri lucrau 24 de ore din 24 în sala MOR. Ei executau procedurile cerute pentru a asigura comunicaţiile cu telescopul, administrau dispozitivele de înregistrare de date ştiinţifice şi inginereşti ale lui Hubble şi descărcau în computerele sale anumite secvenţe de comenzi. De asemenea, ei monitorizau telemetria telescopului şi raportau orice probleme sau motive de îngrijorare inginerilor care administrau subsistemele vizate. Aceste funcţii, ce formează rutina zilnică a lui Hubble, sunt în prezent realizate în mod autonom, permiţând angajaţilor STOCC să se concentreze pe operaţiuni speciale şi diverse teste. După introducerea operaţiunilor automatizate, angajaţii de la STOCC lucrează doar opt ore pe zi şi doar cinci zile pe săptămână. Dacă o anomalie se produce la bordul telescopului sau la nivelul sistemelor terestre atunci când angajaţii nu se află în centru, un sistem extrem de fiabil de expediere de SMS-uri îi alertează imediat pe membrii echipei de operaţiuni. În OSR, angajaţii STOCC interacţionează cu un simulator care reproduce telescopul spaţial cu mare fidelitate (sau chiar cu telescopul în sine), pentru a realiza o varietate de sarcini. Acestea includ testarea oricăror modificări de configuraţie programate pentru Hubble, analizarea datelor inginereşti de telemetrie, testarea actualizărilor pentru software-urile de zbor sau pentru cele de la sol şi executarea oricăror proceduri de urgenţă sau a altor comenzi speciale ca urmare a detectării unei anomalii. Echipa de operaţiuni examinează continuu performanţele subsistemelor telescopului, căutând indicii ce ar putea să semnaleze o degradare a componentelor şi identificând modalităţi pentru a îmbunătăţi performanţele întregului sistem spaţial cu scopul de a-i prelungi durata de funcţionare. Foto: (c) NASA Comunicaţiile cu telescopul Hubble sunt realizate printr-o interfaţă de reţea de la STOCC la un complex al NASA, White Sands Test Facility, situat în White Sands, New Mexico, în apropiere de Las Cruces. Marile antene de acolo transmit unde radio spre Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS), care le trimite mai departe spre Hubble. Observaţiile ştiinţifice şi datele de inginerie, pe care telescopul le stochează pe dispozitive electronice de înregistrare, sunt transmise apoi spre Centrul Goddard folosind aceeaşi reţea, dar în sens invers. Odată recepţionate şi după ce calitatea lor a fost verificată, datele ştiinţifice sunt trimise la Space Telescope Science Institute (STScI) printr-o reţea de internet de mare viteză, unde sunt prelucrate, arhivate şi distribuite. Echipa misiunii Hubble şi echipele pentru operaţiuni ştiinţifice se străduiesc să impună noi standarde pentru marile proiecte de explorare spaţială desfăşurate de NASA, prin ameliorarea continuă a productivităţii ştiinţifice a telescopului. Calitatea optică a telescopului, excelenta sa capacitate de poziţionare şi focalizare, diversele capacităţi ale instrumentelor sale şi dedicarea iscusiţilor angajaţi ai personalului misiunii l-au menţinut pe Hubble în poziţia de lider al astrofizicii observaţionale. Observatorul spaţial funcţionează la performanţele sale maxime datorită astronauţilor de la NASA care au finalizat cu succes Misiunea de mentenanţă 4, în mai 2009. În timpul acelei misiuni, astronauţii americani au instalat două instrumente aparţinând din gama tehnologiei avansate, au reparat alte două, au înlocuit Fine Guidance Sensor, şase giroscoape, şase baterii şi computerul de bord, căptuşind totodată compartimentele pentru echipamente ştiinţifice cu pături de protecţie termică. Aceste îmbunătăţiri îi vor permite telescopului Hubble să îşi continue misiunea şi să facă noi descoperiri ştiinţifice şi în deceniul următor.