Hunedoara: Cererea de plasma pentru tratamentul COVID-19 s-a dublat

Cererea de plasma in spitalele din judetul Hunedoara pentru tratamentul bolnavilor infectati cu virusul COVID-19 s-a dublat in ultimele doua saptamani, releva datele Centrului Judetean de Transfuzii Sanguine (CJTS), in paralel fiind consemnate insa si mai multe persoane vindecate de noul coronavirus care au acceptat sa doneze plasma pentru pacientii aflati in stare grava.