„Hustlers”, povestea unor foste angajate ale unui club de striptease, din 27 septembrie in cinematografele romanesti - VIDEO

Filmul „Hustlers", cu Jennifer Lopez, Julia Stiles, Madeline Brewer, Lili Reinhart şi Constance Wu în distribuţie, va rula în cinematografele româneşti din 27 septembrie. Acţiunea filmului regizat de Lorene Scafaria urmăreşte un grup de foste dansatoare de club care se ambiţionează să se îmbogăţească, folosind însă metode mai puţin ortodoxe. Scafaria a scris scenariul după articolul Jessicăi Pressler din New York Magazine - „The Hustlers at Scores" - care spune povestea unor foste dansatoare ce au făcut bani de pe urma unor clienţi în 2008. Acest film reprezintă debutul în actorie pentru cântăreţele Lizzo şi Cardi B. Producători sunt Jessica Elbaum şi Will Ferrell. Filmul va fi distribuit în România de Vertical Entertainment. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.