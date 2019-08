Hyundai urmeaza sa prezinte primul sau automobil electric pentru raliuri

Ultimul cutremur din aceasta dimineata s-a produs sambata in judetul Prahova, la ora 6:38. Asta dupa ce cu trei ore inainteavusese loc altul, in judetul Buzau. Seismul s-a resimtit si in Bucuresti.

Procurorii din cadrul Pachetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au inceput urmarirea penala pentru infractiunile de omor, abzu in serviciu, purtare abuziva si neglijenta in serviciu in dosarul care priveste conditiile in care a decedat judecatorul Stan Mustata in 8 august 2018.