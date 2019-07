I-a cam disparut linistea. Sta cu sufletul la gura ca-si pierde scaunelul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La final de rubricuta, babele barfitoare o sa va mai spuna si alte noutaturi simpatice de prin Targul nostru drag, niste lucruri pe care le-am aflat si noi de pe la cei care ne-au mai trecut, in ultima vreme, pragul. Ei, cica nenea Asmaraldei, care e mare conseleer pentru menistrul agriculturii, sta in ultima perioada ca pe ace. Cica toata treaba asta e de cand a vazut ca cucoana prim-menistru vrea sa-l cam sara din schema pe nenea De-aia. Cica nenea Asmaraldei s-a apucat de cercetat terenul, ca sa nu-si piarda scaunelul si tot intreaba pe toata lumea cu cine va fi inlocuit menistrul, ca sa se puna bine cu cel care va urma la tron, sa nu-si piarda fonctia mult dorita. Dar, despre treburi de astea o sa va mai zica babele, in ...