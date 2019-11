I-a infipt furculita in mana cand a aflat de divort! Bianca Dragusanu a ajuns la Urgente dupa ce a fost agresata de sot: „A avut o coasta fisurata”

De la o ora la alta apar noi informatii in legatura cu episoadele de violenta domestica din mariajul fostei prezentoare Bianca Dragusanu. Cativa apropiati au facut marturii infioratoare despre bataile incasate de vedeta de la al doilea sot, ei dezvaluind ca, in urma unor lovituri, aceasta a avut o coasta fisurata si a ajuns la spital la Urgente. Mai mult, cand excentricul afacerist a aflat ca partenera sa a bagat divort, i-a infipt furculita in mana.

Bianca Dragusanu, la Urgente dupa ce a fost agresata de sot: „A avut o coasta fisurata”

Potrivit declaratiilor facute de unii apropiati de-ai vedetei, ea a fost agresata teribil de patru ori de cand si-a inceput povestea de dragoste alaturi de cunoscutul afacerist. In urma unor lovituri, fosta moderatoare TV s-a ales cu o coasta fisurata. Surse medicale de la Spitalul Floreasca au confirmat ca Bianca Dragusanu a ajuns de urgenta la Camera de Garda, acuzand dureri dupa ce i-a fost fisurata o coasta in timpul unei agresiuni.

„Au fost patru episode de violenta iesita din comun intr-un an si patru luni cat a durat aceasta poveste. Bianca a fost batuta si inselata de prea multe ori. (…) este un tip agresiv si periculos. A avut si o coasta fisurata si a ajuns la Urgenta, iar zilele trecute cand a aflat de divort, (…) i-a infipt furculita in mana. In aceste conditii, Bianca nu a avut ce sa mai faca decat sa-si doreasca un divort rapid de sotul agresiv”, au declarat prieteni din anturajul vedetei, potrivit click.ro.

Bianca Dragusanu a fost casatorita cu Victor Slav, dar au divortat in 2014

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Ea si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectorului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei, Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, au divortat.

Ulterior, Bianca Dragusanu si Victor Slav si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Vedeta i-a daruit o fiica prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Dragusanu are un atelier de croitorie, de unde ies adevarate capodopere vestimentare. La sfarsitul lunii iulie 2018, vedeta si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, unde a moderat emisiunea “Te vreau langa mine”. La acel moment, ea a fost inlocuita cu Andreea Mantea.

Bianca Dragusanu s-a casatorit civil cu afaceristul extravagant din Medias pe 1 august 2019, iar ceremonia a fost organizata in mare secret – parintii vedetei nu stiau nimic despre planurile sale.

