I-a șocat pe cei din CSM pana i-au dat aviz pozitiv: Propus la șefia DNA, Crin Bologa spune ca procurorii pot ridica o arhiva intreaga de la instante

Procurorul propus pentru șefia DNA, Crin Bologa, a susținut, în interviul acordat Consiliului Superior al Magistraturii, că nu are nimic împotriva unui procuror care decide să ridice întreaga arhivă a unei instanţe judecătoreşti. Judecătorii spun că astfel de practici ar putea duce la abuzuri.

Crin Bologa anunţă că un procuror din subordinea sa poate ridica o întreagă arhivă a unei instanţe judecătoreşti dacă acest lucru va duce la soluţionarea cauzei. Susținerile acestuia au fost la interviul acordat Consiliului Superior al Magistraturii.

„Și aici în mod concret trebuie de văzut motivarea. Aş sta de vorbă cu procurorul în cauză, aş sta de vorbă cu şeful acelui procuror pentru că lui îi aparţine în primul rând verificarea legalităţii actului de urmărire penală, care este ordonanţa pentru ridicare a apelurilor şi înscrisurilor. El, în primul rând, conducătorul direct al procurorului în cauză, şi dacă au motive temeinice, sigur că aici măsura poate rămâne”, a spus Bologa.

Procurorul propus pentru șefia DNA a dat şi un exemplu din propria experienţă.

„Noi am făcut acest lucru de la Direcţia de Permise Maramureş, aveam câte 3-4 permise unde aveam plângeri şi sesizări, am ajuns la vreo 15 persoane care prin mită şi-au luat permisele. Dar nu voiam să se ştie despre cine este vorba. Voiam să văd cine a fost examinatorul şi atunci am ridicat peste 150 de dosare, dintre care, pe perioada respectivă, şi dosarele respective la care ne refeream”, explică Bologa.

Magistraţii nu sunt de acord cu ce spune candidatul propus petru șefia DNA și spun că o astfel de practică ar duce la abuzuri.

Crin Bologa, candidat la șefia DNA, a fost avizat pozitiv de CSM, care va transmite preşedintelui Klaus Iohannis avizul, iar şeful statului va decide dacă îl va numi la conducerea parchetului.