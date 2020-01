Și-a ucis soția in spital pentru ca nu era de acord cu divorțul. Directoarea de ingrijiri a murit in ciuda eforturilor colegilor de a o salva

Anca Daniela Patriche, care vineri își lua în primire funcția de directoare de îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, a fost înjunghiată de soțul cu care se afla în divorț. Agresiunea, de o violență extremă, a avut loc chiar în spital, în timp ce pe hol erau pacienți , dar și personalul unității spitalicești. The post Și-a ucis soția în spital pentru că nu era de acord cu divorțul. Directoarea de îngrijiri a murit în ciuda eforturilor colegilor de a o salva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.