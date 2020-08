Și-au cumparat copiii de la mame purtatoare, dar nu pot intra in posesia lor: Cazul a 30 de bebeluși din Rusia

Iulia Timosenko, fost premier al Ucrainei, se afla la terapie intensiva, ventilata artificial, iar doctorii nu reusesc sa-i scada temperatura sub 39 de grade Celsius. Ea a fost internata in weekend, cu diagnostic de COVID-19.

Nicolae Matei (46 de ani) fostul primar al orasului Navodari, din partea PSD, condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de dare de mita, candideaza din nou pentru aceeasi functie, din partea Partidului Neamul Romanesc.

Pandemia de coronavirus a lovit brutal în finanțele României iar după primele șapte luni din acest an deficitul bugetar a atins valoarea de 4,7% din PIB.

Numerosi parinti si elevi se intreaba de ce trebuie sa studieze chimie clasa 7. Pentru ei, materia de chimie pare prea complexa pentru un elev de generala, insa in realitate chimia este foarte utila si trebuie invatata cat mai devreme. In plus, atunci cand este predata corespunzator, chimia este usor de inteles si va ajuta elevul pe termen lung.