Iți aduci aminte de David Pușcaș? Ce face și cum arata acum fiul adoptat al Luminiței Anghel

David Pușcaș apărea zilnic la TV în urmă cu mai mulți ani de zile. Nu se înțelegea foarte bine cu mama sa, celebra cântăreață Luminița Anghel. Apele s-au liniștit acum, iar el are chiar un job stabil, de care e mulțumit.

Cu siguranță vă amintiți de David Pușcaș, de aparițiile sale televizate la diferite posturi. Spunea pe atunci că nu se înțelege deloc cu mama lui. Luminița Anghel era discretă în declarații și dezvăluia că face tot posibilul pentru copilul ei adoptat.

Iată că acum, tânărul și-a găsit un job bun, locuiește singur într-o garsonieră în București.

„Haha! Fac bine. M-am angajat într-un domeniu în care mi-am dorit super mult să lucrez și sunt super happy… pe partea asta… pentru că, nah, am evoluat și am un post important, și, în plus mai fac proiecte extra cum a fost cel cu Sarah JSun unde am apărut în videoclipul ei. A fost cea mai frumoasă experiență a mea.

(…) Nu mai lucrez acolo. S-a încheiat perioada mea de hairstylist. În sfârșit! Acum sunt asistent manager la o companie.”, a declarat David pentru Ciao.

Se pare că Luminița Anghel încă se interesează de starea lui David, îi plătește chiar și chiria și îl ajută cu facturile.

„Mă întrețin aproape în totalitate. Mami încă mă ajută cu facturile și ce ține de locuință.

Suntem bine. Timpul a vindecat' toate neînțelegerile și minciunile care s-au spus. A trecut ceva timp de atunci, eu m-am schimbat foarte mult… Nah, eram un copil pe atunci și prezentul e total diferit față de atunci.”

Nu ne-am văzut de mult într-adevăr, nici măcar nu știu dacă mai stă unde am trăit și eu o parte din copilărie, dar dau vina pe programul amândurora extrem de încărcat.”, a declarat acesta pentru aceeași sursă.

