Și maneliștii se despart in pandemie: Tzanca Uraganu a ramas fara concubina

Celebrul manelist Tzanca Uraganu a făcut un gest care a uimit întreaga lume a manelelor, anunță playtech.ro.

Tzanca Uraganu a decis să divorțeze de femeia cu care era în plină pandemie, chiar dacă nu era căsătorit cu acte, partenera lui de viață fiind era socotită drept soție, însoțindu-se de o brunetă alături de care era văzut tot timpul, Mădălina.

”Tzanca Uraganu nu lipsește niciodată de lângă Mădălina, ea îl însoțește la mai toate concertele, are grijă ca lui să nu îi lipsească nimic. De aceea se tot vorbește prin lumea manelelor că ar avea o relație, nu tocmai ascunsă, dar extraconjugală. Acum, normal că a fost invitat și la sărbătorirea copilului Mădălinei, mai ales că ei sunt aporpiați de ani buni”, a spus, acum ceva vreme, un cunoscut de-al celor doi, pentru WowBiz.ro.

Chiar mai mult, cu toate că, teoretic, ar fi trebuit să stea în izolare, fiind, așa cum se spune, bolnav de Covid-19, manelistul a preferat să se ocupe de noua sa familie și s-a mai ”îmbogățit” cu niște fini, el și noua lui soție fiind nașii unui copil. La petrecerea de botez, Tzancă Uraganul, ca orice naș care se respectă, s-a pupat cu toată lumea și a chefuit pe cinste, cu atât mai mult cu cât fericirea sa era greu de măsurat în cuvinte căco putea să se afișeze oficial cu noua sa soție, Mădălina, care, potrivit surselor Wowbiz, i-ar fi fost amantă de ani buni.

”A fost circ total la petrecere, Tzanca s-a distrat cum nu a mai făcut-o de mult. Era, vizibil, ușurat că a rezolvat situația cu fosta nevastă, că acum își poate vedea de viață, așa cum își dorește, alătrui de Mădălina. O alinta de parcă era o fetiță de 10 ani, nu o femeie, din ”iubirea mea” nu o scotea”, a spus un martor de la evenimentul care a consfințit relația oficială a lui Tzanca Uraganu și Mădălina, conform WowBiz.

La finalul anului 2019, Tzanca Uraganu și-a cumpărat și-a achiziționat un Lamborghini Aventador negru, al cărui preț este de aproximativ 400.000 de euro. Noul Lamborghini completează astfel colecția impresionantă a manelistului, care mai deține și un Rolls Royce, un BMW și un Jeep. De altfel, mașinile lui Tzanca au fost și subiect de presă, scriindu-se că ANAF-ul l-a chemat pe manelist să dea explicații despre averea lui, după ce acesta a postat pe facebook poze cu una dintre mașini, pe care a spus că a dat 140.000 de euro.

Cu toate că pare să ducă o viață de vis, Tzanca Uraganu a avut și momente mai puțin plăcute, manelistul fiind bătut serios la un eveniment la care fusese invitat să cânte.

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic atunci. Dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut testul așa, așa să văd ce e cu testele astea. Mi-a ieșit pozitiv, dar nu am avut absolut nimic. Nu iau nicio pastilă, nu am niciun simptom. Mi-a trecut singur. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoane, eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam 3-4-5 tricouri la un program, că am cântat afară. Mă simt foarte bine”, a declarat manelistul Tzanca Uraganu la un post tv.