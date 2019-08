I s-a parut ciudat cand a vazut ca o gaina nu s-a miscat din cuibul ei timp de 2 saptamani. A crezut ca e closca si a vrut sa verifice ouale, dar cand a dat-o la o parte a incremenit! Uite ce avea pasarea sub ea

Clipul de mai jos a devenit viral pe YouTube.

Imaginile au fost surpinse de un fermier in propria gospodarie. Totul a inceput intr-o zi cand, in timp ce strangea ouale, barbatul a vazut ca o gaina nu se misca din cuibul ei.

Acrezut ca se facuse closca, asa ca a lasat-o in pace. I se parea insa ciudat ca timp de 2 saptamani nu a vazut pasarea miscandu-se de acolo, asa ca a decis sa o dea la o parte, ca sa inspecteze ouale.

Nu mica i-a fost mirarea in momentul in care a observat ca gaina avea sub ea un pui de pisica, pe care practic il adoptase. Iata imaginile impresionante:

