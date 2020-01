Ia viteza planul pro-anticipate: Ludovic Orban a anunțat inceperea negocierilor

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa sedinta conducerii PNL, că s-a decis formarea unei echipe de negociatori pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

„Am avut o discutie despre posibila organizare de anticipate. Pozitia PNL e in favoarea organizarii alegerilor anticipate. Va fi in schimb necesar sa pregatim foarte bine derularea acestei proceduri. Am stabilit o comisie formata din subsemnatul, dna Turcan si dl Sighiartau, ca sa investigam posibilitatile reale de organizare a alegerile anticipate, sa purtam discutii exploratorii cu toti actorii politici sa aflam pozitia fiecaruia”, a zis Orban.