Ianis hagi a semnat cu Genk

Jucatorul Ianis Hagi a semnat un contract cu gruparea Genk, campioana Belgiei, a anuntat astazi clubul FC Viitorul. "Incepand de astazi, Ianis Hagi nu mai este jucatorul formatiei FC Viitorul. Acesta a semnat cu un contract cu Genk, campioana Belgiei, formatie calificata direct in grupele Champions League. La doar 20 de ani, Ianis Hagi are deja un palmares important. Campion la categoriile U13, U15, U17 si U19 cu FC Viitorul, Ianis Hagi a fost mereu o prezenta constanta la nationalele de juniori si tineret ale Romaniei, cu aceasta din urma calificandu-se in semifinalele Campionatului European U21 din acest an, unde a si inscris doua goluri", a notat FC Viitorul. Gica Hagi a anuntat ca pana vineri ...