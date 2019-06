Ianis Hagi, dupa victoria cu Croația: 'Suntem fericiti ca am inceput cu dreptul, era important pentru moral'

România lui Mirel Rădoi este mică doar prin prisma vârstei. Naţionala de tineret a reuşit un scor surprinzător la debutul la EURO 2019. S-a impus cu 4-1 în faţa selecţionatei Croaţiei, prin golurile reuşite de Puşcaş, Ianis hagi, Băluţă şi Adrian Petre, informeaz[ MEDIAFAX.

"Mă aşteptam la forţa atacului nostru, dar nu ştiam că dăm patru goluri, însă în apărare ne-am făcut treaba. Suntem fericiţi că am început cu dreptul, era important pentru moralul nostru, să avem un avantaj, să fim la mâna noastră", a precizat Ianis Hagi la finalul meciului la microfonul celor de la TVR 1, care a vorbit şi despre sfatul venit din partea selecţionerului Mirel Rădoi:

"90 de minute, asta ni s-a transmis de pe margine. În fotbalul mare trebuie să joci 90 de minute, 120 de minute, depinde cât ţine meciul pentru că fotbalul este imprevizibil, nu ştii cum se întoarce şi trebuie să fii constant.

Ne bucurăm că am început bine, am fost la mâna noastră de la începutul jocului. Am ştiut să stăm la jumătate, am ştiut să facem presiune de sus, un joc colectiv extraordinar".

Primul gol a fost marcat în minutul 9, atunci când George Puşcaş a transformat o lovitură de la 11 metri în urma unui henţ al croaţilor.

"George era primul pe listă, ştiam că el a scos penalty-ul, l-am întrebat, după a luat mingea, a bătut şi mă bucur că a marcat. atacanţii asta trebuie să facă, să marcheze, echipa trebuie să munceacă pentru ei şi ei să marcheze. Aşa a făcut şi Petre", a mai spus Ianis, care a vorbit şi despre clipele de aşteptare din cauza VAR-ului:

"Stai să te gândeşti dacă e sau nu e. Eram sigur că e penalty, că am văzut când a dat în mână. Cu Petre s-a stat mai mult, dar e bine că s-a validat golul. Sunt emoţii, dar când vezi faza dinainte e altfel. Ştiam că va da gol".