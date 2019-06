Ianis Hagi, marcator in victoria istorica cu Anglia: 'Un egal ii scotea din calcule pe ei, dar ne faceau și noua viața grea cu Franța'

România U21 a învins Anglia U21, scor 4-2, în al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar Ianis Hagi a vorbit imediat, la TVR, după succesul imens înregistrat la Cesena, care îi duce pe tricolori foarte aproape de semifinalele turneului final.

"Gândul nostru a fost să câștigăm meciul. Un egal îi scotea din calcule pe ei, dar ne făceau și nouă viața grea cu Franța. Când ai speranțe că se poate câștiga meciul, mergi până la capăt. Încerci să marchezi acel gol în plus și să ieși învingător. Au trecut doar două meciuri, mai avem destule resurse. Îl știu pe Coman de la 11 ani, știu ce talent are. Sezonul acesta la FCSB a fost unul incredibil. Vreau să-l văd mai sus pentru că merită, muncește și își vede de treaba lui. Este un copil talentat, care, ca și noi toți, trage până la capăt. Nu contează cine începe, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus fizic, mental și tactic", a declarat Ianis Hagi.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

România a învins incredibil Anglia, scor 4-2, după un final dramatic. Puşcaş a deschis scorul în minutul 76, Gray a egalat în 79, Hagi a înscris în 85, Abraham a egalat în 86, iar Florinel Coman a închis jocul cu două goluri înscrise în minutele 88 şi 90+3. Urmează meciul cu Franţa pentru tricolori, pe 24 iunie, de la ora 22:00, care au 6 puncte după două meciuri.

Clasamentul grupei C:

1. România U21 - 6p

2. Franța U21 - 3p

3. Anglia U21 - 0p

4. Croația U21 - 0p

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

Au mai rămas de disputat:

Franța - Croația - 21 iunie, ora 22:00

România - Franța - 24 iunie, ora 22:00

Anglia - Croația - 24 iunie, ora 22:00

Citește și: Mircea Badea îl atacă dur pe Klaus Iohannis: ‘Câinele nu pleacă de la măcelărie’ .